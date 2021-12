Maitland-Niles, sprint finale. C'è l'idea Vecino

Il centrocampo di Mourinho sarà dimezzato dalla Coppa d'Africa, viste le partenze di Darboe e Diawara. Ormai lo Special One ha scelto il 3-5-2 e sono quindi aumentati i giocatori da impiega in mediana: conferma indiretta la trattativa per Maitland-Niles, per la cui definitiva accelerazione si attende il ritorno di Pinto dalle vacanze natalizie. La Roma ha l'ok del giocatore, il sì dell'Arsenal per la formula dell'operazione, mentre manca l'accordo sul riscatto. Serve quanto prima un centrocampista, anche in vista degli impegni di gennaio: ai nomi di Grillitsch (previsto un incontro con il suo agente la prossima settimana) e Kamara, si è aggiunta la pista che porta a Vecino. Nessuna trattativa ancora, ma potrebbe diventare un'ipotesi se tutti gli altri obiettivi dovessero sfumare. La Roma ha anche l'esigenza di vendere: Villar attende l'affondo del Valencia, ma anche il Villarreal ha preso informazioni. La novità è che Felix potrebbe partire in prestito: il Sassuolo ha messo nel mirino il ghanese dopo la cessione di Boga. Il Cagliari ha chiesto Calafiori in prestito e il Torino preme per Kumbulla, ma non c'è ancora l'accordo economico tra i due club.

(Il Messaggero)