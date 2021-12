Maitland-Niles di corsa, Vecino solo se entra Villar. Più Kamara che Grillitsch

Sulle pagine del quotidiano sportivo, si fa il punto sulle operazioni di mercato della Roma: la trattativa per Maitland-Niles, dopo l'accordo col giocatore, viaggia spedita in attesa che i giallorossi e l'Arsenal trovino un punto d'incontro definitivo tra domanda (15 milioni per il riscatto, da rendere obbligatorio 'facilmente') e offerta (10 milioni con diritto).

Tiago Pinto, inoltre, risulta interessato a Vecino ma l'affare con l'Inter può concretizzarsi solo se i nerazzurri decidessero di spingere per Villar, che piace a Simone Inzaghi. Infine, sempre sul centrocampista è più facile che la Roma lanci l'assalto a Kamara del Marsiglia, affare facilitato da Pau Lopez e Under, in procinto di diventare definitivamente, il turco lo è già di fatto, di proprietà dell'OM. Più lontano Grillitsch, altro nome accostato a più riprese alla Roma.

(Corriere dello Sport)