Maitland-Niles, con l’Arsenal è vicino il braccio di ferro

Roma e Arsenal devono ancora trovare l'intesa per Ainsley Maitland-Niles. Il nodo riguarda la formula: i due club hanno trovato l’accordo sul prestito di sei mesi, da gennaio a giugno prossimo, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 750mila euro. Manca l'intesa per quanto riguarda il riscatto, con i Gunners che vorrebbero l'obbligo e sembrano fermi sulla richiesta di 15 milioni, mentre la Roma è arrivata a offrirne dieci. Lo stesso giocatore, finalmente guarito dal Covid, aspetta un segnale.

(Gasport)