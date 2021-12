Maitland-Niles, c’è l’accordo. La Roma stringe per Kamara

La Roma che dal 6 gennaio riprenderà a giocare dopo la sosta natalizia sarà una squadra rinforzata e con una rosa più profonda. Mourinho aspetta nuovi innesti dal mercato e possibilmente non troppo oltre il 3 gennaio, per lavorare con loro il prima possibile. Per il ruolo di esterno è stato raggiunto l'accordo economico con Ainsley Maitland-Niles, sulla base di 2,5 milioni netti, mentre si continua a cercare l'intesa con l'Arsenal su cifre del riscatto (la Roma vuole chiudere a 10 e i Gunners ne chiedono 15), costo del prestito oneroso (750 mila euro) e anche il numero di presenze che farebbero scattare l'obbligo di riscatto (8-10).

A centrocampo prende quota il nome di Boubacar Kamara, classe '99 del Marsiglia, con il contratto in scadenza a giugno 2022. L'operazione potrebbe essere facilita dal canale preferenziale aperto con il club francese per Under e Pau Lopez, ma non è ancora tramontata l'ipotesi Grillitsch, per cui l'Hoffenheim chiede 6-7 milioni di euro. In ogni caso, i primi rinforzi per Mourinho arriveranno dall'infermeria, in particolare El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, miglior giallorosso in stagione. Ci sarà poi anche Spinazzola, per il cui rientro però bisognerà aspettare la visita di controllo prevista entro il mese di gennaio, con il professor Lempainen. Se non ci saranno problemi, l'esterno tornerà a disposizione tra febbraio e marzo.

(Corsera)