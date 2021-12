Maitland-Niles alla Roma: tuttocampista in prestito

Per la fumata bianca bisognerà aspettare ancora un po’, ma di certo c’è che la Roma e Ainsley Maitland-Niles sono veramente ad un passo dal trovarsi. A meno di clamorosi colpi di scena, infatti, il terzino inglese sarà il primo rinforzo di gennaio dei giallorossi. Tiago Pinto sta per chiudere l’accordo con i Gunners per l’acquisto di Maitland-Niles: 750mila euro per il prestito fino a giugno, poi un diritto di riscatto fissato intorno ai dieci milioni di euro. Che è più o meno il suo valore, considerando anche che il terzino ha il contratto in scadenza nel 2023 e l’Arsenal ha tutto l’interesse a venderlo entro giugno, per evitare che entri nell’ultimo anno di vita contrattuale. Il diritto di riscatto verrà ancorato probabilmente ad un numero di presenze non altissimo, che dovrebbero di fatto garantire il buon esito dell’operazione a giugno per entrambi le società. Al giocatore dovrebbero andare circa 2,5 milioni di euro a stagione, ingaggio superiore rispetto ai 2 milioni che guadagna oggi all’Arsenal. Maitland-Niles arriva così per andare a fare la «coppia» a destra con Rick Karsdorp. Tra l’altro in Inghilterra la Roma nei giorni scorsi ha seguito con interesse anche Charlie Wellens, centrocampista di 19 anni del Manchester United, attualmente impegnato con la seconda squadra dei Red Devils. Mou lo conosce bene per averlo visto all’opera quando era alla guida dello United, seppur all’epoca davvero giovanissimo. Va in scadenza a giugno, fattispecie che lo rende appetibile. Pinto, poi, nei prossimi giorni si tufferà sul centrocampista, con Grillitsch (Hoffenheim) che è ancora in pole.

(gasport)