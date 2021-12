Lutto nella squadra femminile: morto a 35 anni il medico Gervasi

Lutto per la Roma Femminile: a 35 anni Salvatore Gervasi, medico della prima squadra, si spegne a causa di un aneurisma cerebrale. Un forte dolore alla testa la sera del 25 dicembre, che ha imposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Lecce - dove si trovava per le vacanze -. Ma non c'è stato nulla da fare. Così il club giallorosso in una nota: «Tutta la AS Roma, con commozione e affetto, si unisce al dolore della famiglia Gervasi per l’improvvisa scomparsa di Salvatore, medico della Prima Squadra. Ciao Salvatore, sappiamo quanto tenessi a tutte noi. Ci mancherai».

Esprime il dolore per la scomparsa di Salvatore Gervasi anche James Pallotta, ex presidente della Roma: «Mi dispiace tanto per Salvatore. Sincere condoglianze e preghiere alla sua famiglia. È stato un membro importante e prezioso del nostro programma per la squadra femminile».

(Il Messaggero)