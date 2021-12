L’Olimpico è esaurito, il club apre ai tifosi anche i Distinti Nord

Dopo la vittoria di Bergamo, i giallorossi mercoledì (ore 18.30) proveranno a superare la Sampdoria in un Olimpico che ancora una volta sarà sold out. Già esauriti i biglietti in tutti i settori dello stadio. Viste le poche richieste da parte dei tifosi genovesi, che saranno dirottati in Monte Mario, ieri la società ha deciso di aprire ai romanisti anche il Distinto che di solito è destinato agli ospiti: quasi 5 mila posti in più che quasi sicuramente si aggiungeranno ai 46.500. Mourinho chiederà un ultimo sforzo: dovrebbe scendere in campo la stessa formazione che ha battuto l’Atalanta. Non ci saranno recuperi dell’ultima ora (Pellegrini, El Shaarawy, Spinazzola) e per questo sarà confermata la difesa a tre con Smalling, Mancini e Ibanez, Karsdorp e Vina esterni, Cristante, Mkhitaryan e Veretout a metà campo, con Abraham e Zaniolo in attacco.

(corsera)