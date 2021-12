Loftus-Cheek un gigante per Mourinho

La Roma continua a guardare alla Premier, seguendo un'indicazione espressamente data da Josè Mourinho a Pinto: secondo lo Special One il campionato inglese è un serbatoio da cui attingere per trovare calciatori che possano far bene in Serie A. E allora, oltre a Maitland-Niles, il nome che si segue è quello di Loftus-Cheek, mediano che non sta trovando troppo spazio al Chelsea. Esordì in blues proprio sotto la guida di Mourinho: 25 anni, forte fisicamente e già cercato in estate dal club di Trigoria.

(La Repubblica)