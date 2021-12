Lo Special non si discute

L'orgoglio di Mourinho è il grande tema della partita di stasera: tra Roma e Inter non c'è paragone. Sulla carta, però, perché in mezzo c’è lo Special One e il suo amor proprio non gli permette di fare una giaculatoria per gli assenti [...]. Non penso che la Roma raccolga meno punti di quanto meriti per colpa degli arbitri, però questa continua sottrazione di pedine è una corsa a ostacoli. Ecco perché reagisce d'istinto e questo non dispiace ai tifosi [...].

Ecco l'equazione di stasera: se l'orgoglio di Mourinho sarà pari a quello dei giocatori in campo, tutto è possibile [...].

(Il Messaggero - P. Liguori)