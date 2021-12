Lettera di Natale di Mourinho spedita in Texas

[...] Roba strana, la Roma. Mou continua a fare una distinzione netta tra rosa e squadra, ed è complicato dargli torto. L’undici titolare della Roma non è poi così male, mentre la rosa è incompleta, insufficiente. Basta questo, però, per ritrovarsi già a otto punti dalla zona Champions? Oppure proprio la rosa risicata e infarcita di giovanotti di belle speranze ha costretto la Roma a posizionarsi così distante dalla Grande Europa? La verità, forse, sta nel mezzo. Il portoghese, anche se fa di tutto per non confermarlo pubblicamente, dal mercato di gennaio si aspetta innesti robusti, almeno in un paio di reparti.

[...]

Ecco perché Mou ha spedito fin dai primi giorni di settembre, cioè subito dopo la conclusione del mercato estivo, la letterina a Babbo Natale con la (accorata) richiesta di doni da piazzare sotto l’albero [...].

(La Repubblica - M. Ferretti)