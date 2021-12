L'editoriale di Costanzo: "Stadi, cinema, teatri: andiamo comunque"

Il Covid, con tutti i suoi derivati, ci sta portando ad una farina d'impigrimento, direi di più: di vigliaccheria. Siamo portati a pensare: ma chi me lo fa fare di uscire, di vedere altri, di andare in un ristorante? Me ne sto a casa. Negli stadi va molta meno gente, alcuni teatri non hanno riaperto e i cinema talvolta faticano a ritrovare il pubblico. Se rimaniamo chiusi in casa siamo soltanto preda di una paura e di un virus infido e pericoloso. Però, dobbiamo sforzarci per riappropriarci delle passioni. Perché non andare allo stadia a tifare perla squadra del cuore? Perché non andare a teatro a vedere un attore che od è sempre piaciuto? Facciamo uno sforzo, e con le precauzioni, voltiamo le spalle al Covid e viviamo.

(corsport)