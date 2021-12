L’editoriale di Costanzo: “Non è vero che i Friedkin non pensano allo stadio”

Per la serie “Chi poco sa, presto parla”, qualcuno ha detto che i Friedkin sarebbero meno interessati allo stadio per la Roma. Errore: i Friedkin addirittura rilanciano e sono molto interessati allo stadio. Se Zaniolo dovesse lasciare la Serie A, come sostiene Mourinho, cosa farebbe dopo? Dà un corso di Stato? È pronto a vestire la maglia di un’altra squadra? Si trasferisce all’estero? Una risposta in proposito sarebbe gradita. Torno a parlare del nuovo stadio della Roma. Ritengo (ma è un’idea personale) che bisogna far nascere qualcosa che crei movimento a tutta la zona circostante. Lo stadio deve dare un segno di vita, di interesse e deve essere anche commercialmente valido. Mi spiego: allo stadio vanno i tifosi a vedere la partita, ed è ovvio, ma se intorno ci sono buoni ristoranti o se intorno ci sono negozi a buon mercato, lo stadio acquista più valore. Ecco, io penso che lo stadio della Roma debba essere creato in questa ottica.

(corsport)