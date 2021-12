L'avevo detto, ma sono costretto a ripeterlo: Pellegrini deve andare al Divino Amore, insieme ai tifosi che lo accompagnano, cantando in coro. Mi dispiace proprio che questo validissimo giocatore giallorosso abbia tutti questi problemi fisici. (...) Sono collezionatore di frasi di José Mourinho e lui mi viene incontro, in qualche modo, pronunciandone spesso. Per esempio, dopo la vittoria dell'1-0 con il Torino, ha dichiarato: "Mi piace vincere così. Meglio di un 5-0".

(Corsport - M. Costanzo)