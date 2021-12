Lazio: Immobile in quarantena, a rischio il match col Venezia

Ciro Immobile è in quarantena a causa della positività al Covid-19 della moglie Jessica. Secondo quanto riferito dal quotidiano in edicola oggi, l'ultimo contatto tra i due c'è stato mercoledì scorso e, stando al protocollo, l'attaccante biancoceleste deve rispettare l'auto-isolamento fino alla mezzanotte di martedì con Venezia-Lazio in programma il giorno seguente.

Per essere a disposizione, quindi, dovrebbe raggiungere i compagni il giorno stesso del match prendendo un aereo da Roma per poi scendere in campo al Penzo alle 16.30.

(Il Tempo)