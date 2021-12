Lazio: dagli spalti ululati per Walace. Torna il falconiere sospeso per il saluto romano

Ritorno in casa Lazio, ma non per un giocatore infortunato o squalificato: si tratta del falconiere Juan Bernabè, riammesso allo Stadio Olimpico in occasione del match di ieri contro l'Udinese. Bernabè era finito al centro della polemica dopo aver risposto ai saluti romani arrivati dalla curva biancoceleste, episodio che gli era costato la sospensione. Ieri, però, è tornato a guidare il volo dell'aquila Olympia.

Brutto episodio, poi, nel corso della partita contro i friulani: dagli spalti sono infatti arrivati degli ululati razzisti nei confronti di Walace, che si era subito prima rivolto provocatoriamente alla panchina laziale dopo il gol di Arslan - comportamento per cui era stato espulso dall'arbitro Piccinini -.

(gasport)