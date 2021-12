L’As Roma vince un bel derby

IL TEMPO (M. VITELLI) - La Roma femminile vince il primo derby di campionato della capitale 3-2. Al Tre Fontane le giallorosse vanno in doppio vantaggio a metà del primo tempo. La prima rete arriva al 25’, quando Giugliano crossa e Pirone segna di testa; la seconda tre minuti dopo, con Bernauer, ancora su assist di Giugliano. La gara sembra indirizzata, ma al 36’ Visentin trova un gran diagonale e accorcia. Dopo il riposo la Roma centra subito un palo con Serturini, poi al 60’ la Lazio pareggia con Martin su rigore. Il match s'infiamma, la Roma prende una traversa con Lazaro e a 15’ dalla fine trova il gol partita con una punizione di Glionna. A fine match, brutta sorpresa per la giallorossa Elisa Bartoli che trova l’auto vandalizzata. «Volevo ringraziare quei poracci dei tifosi laziali – il suo sfogo sui social – per avermi rigato tutta la macchina. Siete il brutto del calcio». Poi l’anatema. «Tra poco tornerete nella serie che vi compete, la B».