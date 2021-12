L'Africa chiama: via 23 "italiani"

La lista dei convocati per la Coppa d’Africa in alcuni casi è arrivata proprio, come previsto, a cavallo dei giorni di festa e, almeno per quanto riguarda il Napoli, non è stata una bella sorpresa. La Nigeria ha diramato il proprio elenco il 24 dicembre e cancellato le residue speranze di Luciano Spalletti: Victor Osimhen c’è, tra i 28 convocati del c.t. Eguavoen, dunque parteciperà al campionato continentale in Camerun. Non sarà l’unico big al quale Spalletti dovrà rinunciare a gennaio: non avrà infatti nemmeno Kalidou Koulibaly, ovviamente convocato dal Senegal. Come Anguissa (Camerun), un altro dei pilastri della formazione di Spalletti. Le più colpite, dopo il Napoli, sono Milan e Roma. Soprattutto Milan, diremmo. Pioli perde un titolarissimo e un titolare... di riserva a centrocampo, oltre a Ballo Touré (Senegal): il Presidente Kessie tra l’altro nella Costa d’Avorio gioca spesso da trequartista, ruolo in cui Pioli l’ha impiegato con profitto a Empoli, mentre Bennacer con l’Algeria è stato eletto miglior giocatore alla Coppa d’Africa di due anni fa. Meno “impattanti” le assenze per Mourinho: in nazionale vanno Diawara (Guinea), Darboe (Gambia) e la giovane scoperta Felix Afena Gyan (Ghana), che però ha già rifiutato una convocazione e sta trattando per non andare. In tutto sono 23 gli “italiani” di Serie A impegnati.

(gasport)