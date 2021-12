La Roma sorpassa, ma il primo posto non placa Mourinho

Grazie all’harakiri del Bodo Glimt in Ucraina contro lo Zorya (1-1 il finale), la Roma infatti può rispettare i pronostici di agosto, chiudendo il girone di Conference al primo posto e andando subito agli ottavi, evitando così i playoff di febbraio contro le “cadute” dall’Europa League. Il gelo di Sofia, da un 2-3 al Cska restituisce a Mourinho un filo di sorriso e qualche certezza in più. La coppia d’attacco Abraham-Mayoral ha messo in mostra buone cose, e chissà che lo Special One non abbia qualche minimo rimpianto sullo scarso utilizzo concesso finora allo spagnolo.

La squadra bulgara è al 135° posto nel ranking Uefa e la partita ha dato tutto il senso della modestia dei padroni di casa, che solo nel distratto finale giallorosso hanno trovato gloria. Ma con Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan a casa per riposare, notare i progressi di Bove, il feeling col gol europeo di Abraham – 6 in 6partite – e la voglia di lottare di Mayoral può dare regalare buoni auspici allo Special One, anche se il finale non gli va giù. «Sono felice per il primo posto,– spiega i lportoghese –. Siamo stati fortunati.È stato importante evitare gli spareggi. Non abbiamo una rosa per giocare tre competizioni e quindi disputare due partite in più a febbraio sarebbe stato un problema».

(Gasport)