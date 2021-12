La Roma si prende il derby femminile: Glionna respinge la rimonta della Lazio

Un derby bellissimo. Lo vince la Roma 3-2 che adesso, alla fine del girone d’andata, e dopo un filotto di cinque vittorie consecutive, è in piena zona Champions League. Alla fine la sfida la decide Glionna, al 28’ della ripresa, con una punizione beffarda che taglia tutta l’area di rigore e che batte Ohrstrom. Esplode il Tre Fontane, perché capisce che è il momento decisivo. Sarà realmente così. La Roma ha provato a scappare con Pirone e Bernauer – due gol fotocopia, con enorme dormita della difesa biancoceleste su altrettanti calci d’angolo -, la Lazio prima con Visentin e poi con il rigore di Martin è rientrata in maniera clamorosa in gara. Glionna, come detto, ha mandato in archivio il primo storico derby. Poi c’è Bartoli, che posta e si pente. «Volevo ringraziare quei poracci dei tifosi laziali per avermi rigato tutta la macchina. Davvero complimenti, siete il brutto del calcio. Siete riusciti a dimostrarlo anche oggi. Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete. B. Ci vediamo al ritorno». Questa una storia Instagram, poi cancellata, di Elisa Bartoli. Qualcuno l’ha presa di mira nel giorno del suo rientro in campo dopo il Covid.

(Il Messaggero)