La Roma e Mayoral, il gol può cambiare tutto

La serata di Sofia potrebbe cambiare anche il destino di Borja Mayoral. Fino a due giorni fa il centravanti spagnolo era considerato in uscita dal club giallorosso, direzione Firenze. Oggi questa certezza non c’è più. Non solo per il gol, il suo diciottesimo in 54 presenze con la maglia della Roma, ma per lo spirito e la serietà che lo spagnolo ha messo in campo, Due doti che hanno colpito positivamente José Mourinho. La coppia con Abraham, autore di una doppietta che ha fatto salire a 100 i suoi gol in carriera, funziona e potrebbe essere riproposta lunedì sera contro lo Spezia. Le alternative, comunque, non mancano a Mourinho, che oltre a Shomurodov avrà a disposizione anche Felix, che si è negativizzato dal Covid. Niente di grave per Zaniolo, uscito a Sofia per un problema all’adduttore: l’ecografia a cui si è sottoposto ieri ha dato esito negativo.

(corsera)