La Roma alza il muro

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Speranza Smalling. La ripresa degli allenamenti a Trigoria ha riservato una gradevole sorpresa a José Mourinho, che può tirare un sospiro di sollievo. Dopo la vittoria con lo Spezia il tecnico si era detto pessimista riguardo le condizioni del difensore, ma i controlli svolti al Fulvio Bernardini hanno escluso la presenza di lesioni sull'adduttore destro dell'inglese che ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra. Le sedute di oggi e domani saranno decisive per capire se il giocatore sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo: dipenderà tutto da Smalling. Se nei prossimi due allenamenti le sue sensazioni saranno positive, contro l'Atalanta il numero 6 verrà schierato dal 1' in mezzo a Mancini e Ibanez.

Nel frattempo la certezza è il ritorno di Nicolò Zaniolo, che ha smaltito completamente l'affaticamento muscolare rimediato a Sofia contro il Cska. Dopo il test sul campo svolto martedì, ieri il giocatore si è allenato regolarmente e contro l'Atalanta è destinato a tornare titolare. Nessun problema neanche per Vina e Ibanez, usciti malconci dalla gara di lunedì scorso ma che ieri hanno lavorato con il gruppo. Ancora out Pellegrini, El Shaarawy, Carles Perez e Spinazzola che torneranno a disposizione nel 2022. Contro gli uomini di Gasperini l'unico dubbio sembra essere la presenza dal 1' di Smalling - se non dovese farcela è pronto Kumbulla - mentre a centrocampo verrà riproposta la linea a cinque con Karsdorp e Vina sulle corsie laterali e Cristante in mezzo a Veretout e Mkhitaryan. In avanti Zaniolo tornerà ad affiancare Tammy Abraham mentre in panchina non ci sarà Felix, assente per squalifica. Intanto la società ha deciso di annullare la festa di Natale per i dipendenti, organizzata inizialmente all'interno del centro tecnico giallorosso. Dopo un'attenta riflessione, per ragioni di sicurezza il club ha deciso di evitare di creare un assembramento con più di cento persone che avrebbe messo a rischio i partecipanti.

Capitolo biglietteria: dopo aver esaurito i tagliandi per il settore ospiti del Gewiss Stadium - più di 1100 - è stata superata quota 45mila spettatori per il match di mercoledì 22 dicembre contro la Sampdoria. Una spinta costante quella dell'Olimpico, che dal 14 agosto in poi ha fatto registrare il tutto esaurito in sei occasioni. I numeri da record registrati da inizio stagione hanno spinto la società a fare un regalo di Natale anticipato ai tifosi: da ieri è possibile acquistare un pacchetto per assistere alle gare casalinghe con Cagliari, Genoa e Verona a partire da 20 euro. L'obiettivo è mantenere una media da oltre 35mila spettatori a partita per tutta la stagione: un traguardo non impossibile da raggiungere considerata l'ondata di entusiasmo generata dall'effetto Mourinho e l'amore incondizionato dei tifosi della Roma.