La media-spettatori è da record: la Roma stacca tutti

Alla chiusura del girone d'andata, per la Roma, una cosa è certa: l'amore tra squadra e tifoseria è tornato. Lo testimonia la media di 40.869 spettatori nelle partite casalinghe, dato che piazza il club giallorosso secondo in Serie A alle spalle solo del Milan - rispetto al quale pesa però il match in più disputato tra le mura amiche con una capienza al 50% e non al 75.

Inoltre la media spettatori di questa stagione è la più alta dal 2004-05 (49.631); nello stesso periodo solo in altre 5 stagioni la media è stata superiore ai 40mila. La Roma è inoltre prima per percentuale di riempimento dello stadio - 91.4 - ed è l'unica a non essere mai scesa sotto la quota dei 40.000 sostenitori presenti allo stadio da quando la capienza è stata portata al 75%.

(corsera)