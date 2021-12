La Bartoli dopo il derby vinto: "Tifosi laziali, che poveracci"

Il capitano della Roma femminile, Elisa Bartoli, al termine del derby vinto 3-2, sui social ha voluto condividere la sua amarezza per un spiacevole episodio scoperto dopo il fischio finale. E le parole non sono state tenere: «Volevo ringraziare quei poveracci dei tifosi laziali per avermi rigato tutta la macchina! Davvero complimenti, siete il brutto del calcio. Siete riusciti a dimostrarlo anche oggi. Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete, B (La Lazio è neopromossa, ndc). Ci vediamo al ritorno. Roma ha vinto! Dentro e fuori dal campo»

(gasport)