Karsdorp recupera. El Sha prova

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Ultimi due allenamenti del 2021 per la Roma, che mercoledì sfiderà la Sampdoria alle 18.30 all’Olimpico e poi si fermerà per una settimana. Mourinho ha già deciso di concedere almeno sette giorni di vacanze ai suoi, la ripresa verrà fissata il 31 dicembre o direttamente il 1° gennaio, quando mancheranno cinque giorni alla trasferta in casa del Milan. Intanto il tecnico sabato sera ha portato a cena lo staff all’Eur per festeggiare il successo di Bergamo. Per la Samp dovrebbero essere disponibili gli stessi effettivi di Bergamo, più Felix che rientrerà dalla squalifica. Appare quasi scontata la conferma degli stessi undici che hanno vinto la gara contro l’Atalanta. Stringerà ancora i denti Karsdorp, che contro l’Atalanta ha subìto un duro colpo sopra la caviglia ma è rimasto in campo e ha già risposto «presente» per l’appuntamento di mercoledì. Nessun problema anche per Veretout, che ha rischiato di farsi male al ginocchio durante il match di sabato ma se l’è cavata con un grosso spavento, aumentato quando lo stesso Jordan ha rivisto le immagini del contrasto. Qualche piccola chance di recupero per la Sampdoria ce l’ha El Shaarawy, che ieri mattina ha svolto ancora allenamento individuale lontano dal gruppo, impegnato nel lavoro di scarico. Tra oggi e domani si farà un punto della situazione con i medici, ma non c’è voglia di far correre alcun rischio al «Faraone», potendo contare sulla sosta per completare il percorso di rientro. Al più tardi El Shaarawy ci sarà contro il Milan, lo stesso obiettivo di capitan Pellegrini che ha smaltito quasi del tutto la lesione muscolare. Tempi più incerti per Spinazzola, atteso da un nuovo consulto a gennaio col chirurgo prima di aumentare i carichi di lavoro in vista del graduale rientro in gruppo. È andato invece in diffida Ibañez, che contro la Samp dovrà evitare l’ammonizione per non perdersi la gara di San Siro.