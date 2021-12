José soddisfatto solo a metà: “Bene la vittoria, non il gioco”

Ok i tre punti, va bene il sesto posto e la Juventus riagganciata in classifica ma per il resto a José Mourinho il successo sullo Spezia è piaciuto ben poco: "Sono contento del risultato, non della partita. Mi sono piaciuti i due gol, perché li abbiamo provati domenica per 25 minuti, ma non il resto. Non mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuto lo sforzo di qualche giocatore come Ibanez rimasto in campo in difficoltà. Tuttavia ripeto, non abbiamo controllato la partita come avremmo potuto e dovuto neppure sul 2-0". E se c'è un modo per farlo innervosire ancora di più è alludere all'arbitraggio: "In una stagione senza infortuni senza cartellini, noi avremmo il potenziale per avere una bella squadra, che può crescere e che può giocare per qualche obiettivo più importante. Ma è stata una stagione sfortunata, sembriamo la squadra degli assassini con tutti questi cartellini. Gli episodi dei due gialli di Felix non li ho visti, preferisco non dire niente."

(Il Messaggero)