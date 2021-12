Josè: "Ok il risultato, non la partita"

Dopo la vittoria con lo Spezia, Mourinho ha la faccia scura. «Mi sono piaciuti i gol da corner perché sabato li ho allenati per venti minuti, ma voglio essere critico: mi piace il risultato, ma non mi è piaciuta la partita, perché dopo il 2-0 abbiamo regalato il gioco. Con Smalling fuori tutto è cambiato. In una stagione senza infortuni, cartellini e stanchezza, ci sarebbe il potenziale per avere una buona squadra, anche se non da titolo. I gialli? Sembriamo una squadra di assassini: il numero dei cartellini è tremendo». Sul mercato dice: «Senza squalifiche e infortuni avremmo il potenziale per essere competitivi, anche se non per il titolo. Ora occorre un mercato importante, ma non a gennaio, che ha una finestra piccola. C’è bisogno di personalità per una squadra più forte». Titoli di coda sull’attacco di cuore che ha colpito Tommaso, un tifoso di 23 anni, in Curva Sud. Sono intervenuti i sanitari con un defibrillatore per rianimarlo e trasportarlo all’ospedale Gemelli. La curva da quel momento ha smesso di cantare. A fine partita dall’ospedale filtrava la notizia che il ragazzo è in prognosi riservata,

(gasport)