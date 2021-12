José e gli arbitri. "A Zaniolo ora consiglio di andarsene all'estero"

Mourinho riesce a rubare la scena a tutti nonostante la Roma abbia perso il sesto match di campionato in 15 giornate e abbia il bottino peggiore delle ultime 10 stagioni, a parte la stagione 2018-2019. Il protagonista dello sfogo del tecnico è Zaniolo, che ora il tecnico vede vessato dagli arbitri e per questo gli consiglia di andare via: "Se io fossi in lui, comincerei a pensare che in Serie A è difficile giocare. Parlo contro me stesso, ma io al posto di Zaniolo inizierei a riflettere sul fatto che non è il caso di rimanere tanto tempo in Italia perché mi sento male per lui per quello che deve subire. Consiglio a Nicolò di andare all’estero perché qui in Serie A per lui sta diventando impossibile". A fine gara è andato a parlare con Pairetto, l'arbitro del match, che lo ha ammonito per proteste. A tal riguardo, il tecnico ha detto: "Sulla mia situazione personale e il mio giallo, siccome Pairetto ha parlato con me dopo la partita, non ho bisogno di commentare". Le squalifiche di Abraham e Karsdorp e l'infortunio di El Shaarawy costringeranno Mourinho a fare miracoli per il prossimo match contro l'Inter.

(Gasport)