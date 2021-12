Ira Gasperini: «Il 2-2 annullato cambia la partita: spiegate perché»

Si torna sempre agli errori dell'Atalanta, al suo zoppicante rendimento in casa e alla crociata di Gasperini non contro gli arbitri, ma contro l'impossibilità di decifrare certe loro valutazioni. Dopo il ko con la Roma, il tecnico ha analizzato la gara ma dedicato ampio spazio al commento dell'episodio del possibile gol del 2-2: «Inspiegabile, troppo eclatante: proprio per questo uno si aspetta che venga spiegato. Anche perché non è il primo. Irrati ha detto ai giocatori che la palla è stata deviata da Palomino: gliel’avranno detto dal Var, per lui era gol. Le immagini tv danno ragione a Palomino: perché non c’è nessuno a farci vedere che invece l’ha buttata dentro lui? Un errore così potrei accettarlo se fatto a occhio nudo, ma ci sono 26 telecamere, tre o quattro persone al Var che vedono e rivedono: facciano vedere anche a noi che l’ha toccata. Palomino quel pallone non l’ha preso: l’ha preso Cristante. Palomino è alle sue spalle, ma non lo tocca».

Nel post un delegato dell’Aia ha ammesso il pasticcio al club nerazzurro. L’errore è del Var Nasca, che ha informato Irrati del fuorigioco di Palomino senza però suggerirgli la review per giudicare se la posizione dell’argentino fosse attiva, come sostengono gli stessi vertici Aia (gol quindi da cancellare) o passiva, ma solo indicandogli l’opportunità di annullare la rete. Così l’arbitro in campo si è convinto ci fosse stato un tocco di Palomino, dando questa spiegazione ai giocatori dell’Atalanta. Nasca ora pagherà con una sospensione, ma a rischio c’è anche lo stesso Irrati. (Gasport)