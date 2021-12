IL ROMANISTA (P. TORRI) - Cercasi esterno destro difensivo. Un giocatore che non costi troppo, meglio in prestito, caratteristica principale quella di poter essere un'alternativa a Karsdorp che corre il rischio di arrivare a fine stagione attaccato a una bombola d'ossigeno. Pinto, nella consapevolezza di un budget che non è un inno all'opulenza, ci sta lavorando da mesi. Sono stati presi in esame decine di profili. Dopo una serie di contatti, telefonate, incontri, suggerimenti, si era individuato in Diogo Dalot il profilo migliore. [...] Poi l'imprevisto. Cioè l'arrivo del guru tedesco Ralf Ragnick sulla panchina dei Red Devils. Cosa che ha stravolto la situazione. Perchè Dalot è stato promosso subito titolare con il conseguente stop all'eventualità di una cessione. [...] Smentiti Bereszynski (che vuole andare via dalla Samp) e Stryger Larsen (che ha rotto con l'Udinese ed è in scadenza il trenta giugno del prossimo anno), il nome nuovo che sta circolando in questi ultimi giorni è quello del ventinovenne francese Bouna Sarr, che al Bayern Monaco finora ha trovato pochissimo spazio (226' totali per lui).



Per quanto riguarda il ruolo di centrocampista centrale, nel mirino di Tiago Pinto è finito anche il francese Lucas Tousart. Ventiquattro anni, cartellino di proprietà dell'Hertha Berlino (lo ha pagato 21 milioni due anni fa dal Lione), contratto in scadenza nel giugno 2025, ma un momento attuale non splendido visto che ha perso la maglia da titolare nella squadra tedesca, sembra per dissidi interni. E allora il suo procuratore, Philippe Fiorentino, sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione, pur nella consapevolezza che l'Hertha per prendere in considerazione una cessione del suo giocatore, ha bisogno di un'offerta di almeno dodici milioni. Subito o con un obbligo di riscatto nel prossimo mercato estivo. È una trattativa, insomma, non semplicissima a meno che non sia il giocatore stesso a forzare la mano chiedendo di essere ceduto. [...]



