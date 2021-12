Iorio: "Abraham-Mayoral un tandem che mi piace, possono completarsi"

Parla Maurizio Iorio. L'ex attaccate è stato intervistato dal quotidiano sportivo. Ecco uno stralcio delle sue parole.

Le piacerebbero Mayoral e Abraham insieme più spesso?

Si, molto. Possono giocare insieme, mi piacciono, sono tutti e due intraprendenti e sano fari i giusti movimenti. Si compensano come caratteristiche, possono diventare una bella coppia.

Come mai Mayoral finora ha giocato così poco?

Non lo so, lo sa solo Mourinho e non entro nella scelta. Ma lo spagnolo mi piace tanto, lo scorso anno non ha fatto bene, ma benissimo. Penso che debba avere qualche occasione in più, è giusto dargli fiducia.

In assoluto, qual è il miglior partner per Abraham?

Con Borja, Zaniolo o Shomurodov penso che la Roma sia coperta, anche se l’uzbeko è in un periodo un po’ così. La Roma ha bisogno di fare gol, Tammy ha bisogno di una punta vicino per rendere al meglio e in questo momento forse l’intraprendenza di Mayoral più essere un ottimo supporto.

