La Roma vince la battaglia con la Lega Serie A e ottiene di poter far risuonare le note del proprio inno ufficiale all'Olimpico dopo quelle di 'Oh generosa'. Niente più multe per il club di Trigoria - finora devolute in beneficienza -, dunque: le note di 'Roma Roma Roma' continueranno a riecheggiare immediatamente prima del fischio d'inizio di ogni partita casalinga.

(gasport)