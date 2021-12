Incubo big match. Mou cerca il riscatto con Abraham

Mourinho e Fonseca in comune hanno il rendimento disastroso, o quasi, contro le big del campionato italiano. Alla vigilia del match contro l'Atalanta, i giallorossi si leccano le ferite di una stagione più faticosa del previsto. La scorsa stagione, con Fonseca in panchina, in 12 big match era arrivata una sola vittoria, contro la Lazio, mentre quest'anno i giallorossi hanno battuto la Fiorentina e perso con Lazio, Juve, Milan e Inter, conquistando un punto con il Napoli: 4 punti su 18, tra recriminazioni per gli arbitraggi e la presa di coscienza del tecnico sul valore reale della rosa a disposizione. I giallorossi dovranno tentare di invertire la tendenza contro l'Atalanta e Mourinho vuole affidarsi ad Abraham, l'attaccante che ha voluto con forza. L'inglese farà coppia con Zaniolo.

(Repubblica)