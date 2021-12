In attacco Abraham con Zaniolo. Esordio stagionale per Fuzato

Ieri Cristante ha detto: "Sappiamo che quella con il Cska Sofia è una partita importante per noi. Veniamo da due sconfitte, vogliamo vincere e ripartire anche in vista della gara di lunedì in campionato contro lo Spezia". Questa sera sarà titolare, nell'ultimo match del girone di Conference League: "Sono tutte gare difficili, noi vogliamo vincere senza vedere l’altro punteggio, se dall’altra parte arriverà un risultato favorevole ancora meglio. Vogliamo vincere anche per i nostri tifosi, che sono fantastici da inizio campionato: anche dopo una brutta partita come quella contro l’Inter ci hanno supportato e dobbiamo ringraziarli". Mourinho ha lasciato a casa Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan: i tre non sono partiti con la squadra, quindi in porta ci sarà l'esordio stagionale di Fuzato. In difesa spazio per Kumbulla, mentre a centrocampo con Cristante e Veretout giocherà Diawara. Danvanti la coppia Abraham-Zaniolo.

(Corsera)