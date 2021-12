Impianti anti virus: la mascherina ffp2 diventa un obbligo per stadi e palazzetti

Minimo il sacrificio richiesto ai tifosi che vorranno frequentare gli stadi nella prossima fase, almeno rispetto a quanto preventivato: niente tamponi per accedere agli impianti, nemmeno per chi non si sia sottoposto alla dose 'booster' di vaccino, e la capienza di spettatori ammessi rimane bloccata al 75%. Imposto, invece, l'utilizzo di mascherine ffp2 per ridurre il rischio di trasmissione del virus.

Esteso anche ai palazzetti l'obbligo di mascherina ffp2, così come anche per i trasporti a lunga percorrenza, il trasporto locale, i cinema, i teatri e i musei.

(gasport)