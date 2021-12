Il Var Nasca “inganna” Irrati sul 2-2 negato per fuorigioco

Due episodi da discutere in Atalanta-Roma. Il primo riguarda il vantaggio giallorosso: Abraham parte in campo aperto, Djimsiti si frappone e l’inglese tira un po’ il braccio al difensore nerazzurro. Irrati non fischia,, ma il contatto è troppo leggero per richiedere un intervento del Var.

Il secondo episodio arriva al 68' sul gol del 2-2 dell'Atalanta, poi annullato: Cristante devia nella proprio porta dopo la sponda di Zapata (spalla, più di braccio). Nasca dal Var informa Irrati del fuorigioco di Palomino dietro al romanista ma l’argentino non tocca la palla. Il fuorigioco può essere attivo o passivo, ma il compito di decidere non spetta al Var, quanto all’arbitro dopo aver rivisto l’episodio al monitor. Si tratta di un errore procedurale, Nasca fa annullare direttamente la rete.

(Gasport)