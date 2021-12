C'è ovviamente prudenza attorno alle condizioni di Tommaso, il tifoso della Roma colpito da malore sugli spalti nel corso del match contro lo Spezia, ma filtra anche un po'di ottimismo. Il ragazzo si trova in rianimazione, in condizioni serie ma stabili. Il club gli ha spedito una maglia e sui social è arrivato il sostegno di diversi giocatori giallorossi. Oltre a quello di Mourinho nelle interviste del post partita: «Gli invierò la mia giacca per venire allo stadio con questo freddo».

(gasport)