IL PUNTO DELLA DOMENICA - GARANZINI: "Signora Roma" - VERNAZZA: "Il 4-1 di Bergamo può essere il punto di svolta della stagione"

[...] L’1-4 ha una sua spiegazione tecnica. Gian Piero Gasperini protesta e riduce tutto all’annullamento del gol del possibile 2-2 - in caso di convalida la partita forse avrebbe imboccato un’altra direzione -, però dimentica il suo bilancio contro José Mourinho: lo ha affrontato per sei volte, cinque come allenatore del Genoa e una come tecnico dell’Atalanta, e non lo ha mai battuto. Quattro sconfitte e due pareggi per 0-0, due gol segnati e 14 incassati, uno scenario a senso unico. La lettura è abbastanza semplice: al cospetto dell’offensivismo gasperiniano, Mourinho può dispiegare al meglio le sue doti di tattico e stratega.

IL TEMPO (T. CARMELLINI)

Capolavoro Roma. A Bergamo la squadra di Mourinho gioca la miglior partita della stagione, vince finalmente contro una big e dimostra di esser pronta per fare il salto di qualità. Lo Special One aveva detto di volere tre punti per questa trasferta che alla vigilia sembrava proibitiva e il gruppo lo ha seguito con qualità, ma soprattutto con il cuore. Perché quella di ieri è stata la prima vittoria da squadra vera della Roma in questa stagione, in uno stadio che l’aveva vista già altre volte passare in vantaggio ma dal quale era uscita fin troppo spesso battuta. Ieri invece ha dimostrato di poter dire la sua se ha la rosa al completo o quasi (pesante ancora l’assenza di Pellegrini) anche magari rischiando di spremere gli uomini migliori: sempre gli stessi. [...]

È stata la battaglia perfetta, combattuta come un plotone romano avrebbe fatto nell’antichità: ha colpito e poi si è chiuso a tartaruga per poi riuscire di nuovo e colpire ancora con altrettanta efficacia. Una sentenza con Mourinho eletto a furor di popolo ennesimo re di Roma. Quattro gol in trasferta all’Atalanta, che in molti avevano già indicato come una delle anti-Inter, sono un bel segnale per il presente ma soprattutto per il futuro, perché a questa squadra manca davvero poco per poter fare un salto di qualità clamoroso: segnale non indifferente per i Friedkin alla vigilia della finestra invernale del calciomercato. [...]