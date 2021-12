Il «pianto» di Gasperini: «Ci hanno tolto un gol»

IL TEMPO - Non l’ha presa affatto bene Gasperini, che accusa Irrati e il Var Nasca di aver annullato ingiustamente il gol del 2-2 per l’Atalanta. Nonostante sia Cristante a deviarla in porta, è stato giudicato attivo il fuorigioco di Palomino alle sue spalle ma il tecnico non ci sta: «Come si fa ad interpretarla diversamente? L’arbitro ci ha detto che Paomino l’ha toccata, ma si vede che non è così. È una follia e l’arbitro deve venire a spiegarcelo».