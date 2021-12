Il mercato di gennaio

Richieste precise da parte di Mourinho: centrocampista centrale e terzino destro. Rimpianti per Frattesi, nato nella Lazio ma cresciuto nel vivaio giallorosso: magra consolazione aver conservato il 30% del cartellino, a meno che Friedkin non ordini un (costoso) blitz per riportare il mediano a Trigoria. Difficile arrivare a Zakaria del Borussia Mönchengladbach e Roca del Bayern, il ds Pinto lavora su Florian Grillitsch, 26 anni: a giugno scadrà il suo contratto con l’Hoffenheim, tentativo in corso per trasferirlo subito nella Capitale. Monitorata con cura anche la situazione di Freuler, tra i preferiti di Mourinho. Che vorrebbe piazzare a destra il “suo” Dalot, tornato allo United: Rangnick però lo ha rilanciato tra i titolari, questione complicata. Mou insiste per un giocatore pronto, come il 29enne Bouna Sarr del Bayern. Il danese Stryger Larsen, fuori dal progetto Udinese, sarebbe una valida soluzione, in realtà i rapporti tra chi lo rappresenta e la Roma non favoriscono l’operazione.

(La Repubblica)