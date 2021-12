Il derby è giallorosso, decide Glionna (3-2). Bartoli attacca i tifosi della Lazio

È stato un grande derby, ieri prima del pranzo, con oltre mille spettatori sulle tribune del Tre Fontane, una coreografia ad accogliere in campo le squadre e tanto spettacolo. Ha vinto la Roma (3-2), ma per la squadra di Spugna - nonostante ci fossero 19 punti di differenza, diventati poi 22 - non è stata affatto una passeggiata. La Roma, che aveva colpito un palo con Serturini e una traversa con Lazaro, l’ha risolta a 17’ dalla fine, dando anche tempo al capitano Elisa Bartoli di tornare in campo nel finale dopo il Covid. Bartoli che è stata però protagonista dell’episodio che ha macchiato la domenica: all’uscita dal Tre Fontane ha trovato la sua auto rigata e su Instagram, prima di cancellare la story, aveva scritto: «Volevo ringraziare quei poveracci dei tifosi laziali per avermi rigato tutta la macchina! Davvero complimenti, siete il brutto del calcio. Siete riusciti a dimostrarlo anche oggi. Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete, B! Ci vediamo al ritorno. Roma ha vinto! Dentro e fuori»

(corsera)