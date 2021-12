Il Cska sicuro: "Ci aiuteranno i 30 mila tifosi"

La Roma ha problemi, ma il CSKA Sofia non sta meglio. Nella conferenza di ieri Stojco Mladenov, allenatore della squadra bulgare, ha detto: "Abbiamo problemi fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Abbiamo bisogno di centrocampisti creativi, non potranno giocare né Varela né Kerry. Ci potrà aiutare la presenza dei nostri tifosi, so cosa vuol dire giocare davanti a 30mila spettatori. Mou? Ha bisogno di tempo, ma renderà la Roma più grande. E fuori dal campo è umano e corretto". C'è tanta preoccupazione per le condizioni del campo da gioco e per la tanta neve che c'è a Sofia.

(Gasport)