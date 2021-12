Il 2021 della Roma in dieci flash

IL TEMPO - Per i giallorossi anno caratterizzato dall’arrivo di Mourinho. Abraham rimpiazza Dzeko. I Friedkin rinunciano a Tor di Valle, si gioca la semifinale di Europa League e torna Zaniolo.

1) Un cambio di troppo, 19 gennaio 2021 – Dopo aver perso la prima di campionato a Verona per aver schierato Diawara, che erroneamente era fuori dalla lista consegnata alla Lega, la Roma riesce nella triste impresa di collezionare un’altra sconfitta a tavolino in Coppa Italia con lo Spezia. Mancini e Pau Lopez si fanno espellere all’inizio dei supplementari, Fonseca fa confusione con il regolamento e effettua il sesto cambio. Sul campo, comunque, avevano vinto i liguri 4-2.

2) Addio Tor di Valle, 26 febbraio 2021 – La Roma annuncia ufficialmente la rinuncia al progetto per il nuovo stadio a Tor di Valle. Dopo 9 anni di lavoro con l’amministrazione portato avanti dalla vecchia gestione, i Friedkin decidono di voltare pagina e iniziano l’iter con la Raggi per ottenere una delibera di revoca che arriverà in estate. Ma nel frattempo parte la causa di Eurnova e del costruttore Vitek. Una storia che finirà in tribunale, aspettando che la Roma scelga intanto una nuova area.

3) Eliminato l’Ajax, 15 aprile 2021 – Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta all’Amsterdam Arena, i giallorossi riescono a eliminare l’Ajax nei quarti di finale di Europa League. Una gara sofferta, in cui gli olandesi vanno in vantaggio e segnano la seconda rete annullata poi al Var. Nel finale ci pensa Dzeko, su assist di Calafiori, a segnare il gol che scaccia la paura e qualifica la Roma alla storica semifinale della coppa per la prima volta nella storia.

4) Crollo a Manchester, 29 aprile 2021 – Ancora l’Old Trafford, ancora una caduta fragorosa in Europa. La Roma crolla nella semifinale d’andata che diventa un incubo dopo l’illusione di poterla vincere. Nel primo tempo Pellegrini e un’autorete permettono ai giallorossi di chiudere la frazione in vantaggio per 2-1, ma nel frattempo chiedono il cambio per infortunio Veretout, Spinazzola e Pau Lopez. Nella ripresa gli inglesi passeggiano sui resti della Roma: finisce 6-2. Inutile il 3-2 del ritorno.

5) Arriva Mourinho! 4 maggio 2021 – In un martedì apperentemente normale, la Roma sorprende il mondo intero: l’allenatore per tre anni a partire dalla stagione 2021/22 sarà José Mourinho. La notizia viene diffusa all’improvviso sui social del club nella stessa giornata in cui viene annunciato l’addio a fine campionato di Fonseca e manda letteralmente in delirio i tifosi romanisti, che vedono arrivare in panchina per la prima volta dai tempi di Fabio Capello, un allenatore di caratura mondiale. Il titolo giallorosso schizza in Borsa, sui media italiani non si parla d’altro e la “bomba” fa sentire il suo eco ovunque nel mondo. Nasce la “Special” Roma.

6) Derby giallorosso, 15 maggio 2021 – Come una sorta di ultimo regalo all’elegante Paulo Fonseca, i giallorossi riescono a vincere il derby alla penultima giornata 2021. In un Olimpico ancora vuoto a causa della pandemia, la Roma sblocca il punteggio nel primo tempo grazie a Mkhitaryan, domina la gara per lunghi tratti e trova il meritato raddoppio con Pedro nella ripresa. Alla fine del match è festa dei giocatori sotto la curva deserta, un omaggio ai tifosi e una piccola consolazione per un campionato che si chiude al settimo posto.Ma l’inizio imminente dell’era Mourinho rende l’atmosfera comunque positiva

7) Lo sbarco di Mourinho, 2 luglio 2021 – Finalmente arriva il nuovo imperatore giallorosso. Con un volo privato guidato in persona dal presidente Dan Friedkin, José Mourinho sbarca nella Capitale accolto da centinaia di tifosi fuori dall’aeroporto e poi a Trigoria. Sei giorni dopo la conferenza stampa di presentazione in grande stile a Terrazza Caffarelli in Campidoglio, dove il portoghese chiede tempo per vincere ma mostra tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura.

8) Il nuovo bomber, 15 agosto 2021 – Cambio della guardia nell’attacco giallorosso. Dopo sei stagioni saluta Edin Dzeko, che si accasa all’Inter, la Roma lo sostituisce con il centravanti del Chelsea campione d’Europa Tammy Abraham. Acquistato alla cifra record di 40 milioni di euro più 5 di bonus, l’inglese sbarca il giorno di Ferragosto e firma il suo contratto di cinque anni con i giallorossi. Il primo gol lo segna a Salerno, nella vittoria per 4-0.

9) Mou sotto la Curva, 12 settembre 2021 – La Roma vince la terza gara su tre in campionato battendo il Sassuolo con un gol nel recupero di El Shaarawy. La gara coincide con la panchina nr. 1000 di José Mourinho che perde qualsiasi freno inibitore e corre a festeggiare sotto la Curva Sud impazzita di gioia insieme ai giocatori. C’è spazio per un brivido finale: Scamacca segna il 2-1 ma la rete viene annullata per fuorigioco. E la festa può esplodere definitivamente.

10) Poker a Bergamo, 18 dicembre 2021 – Dopo troppe delusioni negli scontri diretti e una maledizione che sembra infinita, i giallorossi riescono a battere una “grande”. L’Atalanta si inchina sotto i colpi di Abraham, Zaniolo e Smalling, la prestazione dei giallorossi è praticamente perfetta e Mourinho può godersi un risultato positivo dopo qualche stento di troppo. Il risultato sembra riproiettare la Roma dentro la corsa Champions ma poi arriva il pari interno con la Samp.