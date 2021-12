Stadio, i Friedkin rilanciano: la zona Ostiense resta in pole

Saluta la Roma Stefano Scalera, come comunicato direttamente dal club giallorosso in una nota ufficiale. Il dirigente con focus specifico sullo stadio lascia, ma i Friedkin non mollano l'idea di costruire un impianto di proprietà. Sarà il nuovo CEO Pietro Berardi ad occuparsi della questione, per il momento senza l'aiuto di consulenti esterni.

La proprietà vorrebbe un incontro con il nuovo sindaco Gualtieri al più presto per riprendere il discorso avviato con la precedente gestione. L’area individuata per il nuovo impianto è quella degli ex Mercati Generali che sembra essere la più idonea.

Intanto il naufragio del progetto Tor di Valle rischia di diventare un boomerang per il Comune di Roma: Eurnova, proprietaria del progetto, ha chiesto un risarcimento di 32,4 milioni cui andrebbero aggiunti i 260 richiesti dal magnate ceco Vitek. Ci sarà un ricorso al Tar per l’indennizzo degli incassi venuti meno con lo sfumare dell’operazione.

(Corsport)