Garcia vota Kamara: «Regista ideale e sangue freddo. Sì, va preso»

GASPORT - Rudi Garcia sponsorizza Boubacar Kamara per la Roma. L'ex tecnico giallorosso, che lo ha allenato ai tempi del Marsiglia, ne ha parlato in un'intervista concessa al quotidiano sportivo. Questo un estratto:

Che ricordi ha di Kamara?

«Buoni, molto buoni. È un bravo ragazzo e un calciatore importante, uno di quelli a cui sono rimasto molto affezionato. Lo lanciai io, assieme a Maxime Lopez, che adesso è al Sassuolo. Venivano entrambi dal vivaio. E con Kamara mi prodigai tanto anche per fargli avere il primo contratto da professionista, proprio mentre gli avevano messo gli occhi addosso tanti grandi club europei».

Con lei giocava difensore o centrocampista?

«Bouba nasce difensore, ma io lo vedevo meglio da centrocampista, perché ha qualità tecnica, è bravo nel gioco “lungo” ed è uno che ha anche un discreto sangue freddo, sa sempre ragionare in mezzo al campo e prendere la decisione migliore. Da difensore, invece, mi sembra che gli manchi qualche centimetro e anche un po’ di velocità per giocare a due. A tre, invece, con dei difensori strutturati bene dal punto di vista fisico, lo può anche fare».

A centrocampo con lei funzionava?

«A Marsiglia venni criticato per quella scelta. E invece dopo lo hanno fatto giocare sempre lì».

Mourinho gli ha messo gli occhi addosso per la sua Roma. Pensa che possa essere funzionale alla squadra giallorossa?

«Kamara è un giocatore di grande prospettiva. È bravo nel contrastare gli avversari, perché è anche forte nei duelli. Sa recuperare tanti palloni e vede bene il gioco, anche come primo “rilanciatore”. insomma, per me è un regista perfetto».