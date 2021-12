Futuro Roma: 5 domande ai Friedkin

L'unica intervista ufficiale, autoprodotta, resta quella del 3 settembre 2020, due settimane dopo l'insediamento. Da allora, i Friedkin sono rimasti in silenzio. Da imprenditori interessati alla crescita di medio-lungo periodo hanno mantenuto molte promesse, trattenendo i calciatori migliori e investendo oltre 120 milioni sul mercato. I risultati sportivi però non sono stati soddisfacenti. Per questo motivo il quotidiano sportivo rivolge ai Friedkin cinque domande

1) MOURINHO - Il primo tema riguarda l'allenatore, che ha firmato un contratto da 7,5 milioni a stagione per tre anni. Un investimento proficuo per quanto riguarda l'impatto sulle presenze da stadio, ma sul campo ha già perso 8 partite, compreso l'umiliante 1-6 di Bodo, e in campionato ha raccolto 8 punti in meno: i Friedkin sono disposti a sostenerlo in tutto, a prescindere dai risultati del primo anno?

2) IL MERCATO - Riguardo la finestra di mercato di gennaio. Tiago Pinto ha garantito dopo la sconfitta contro l’Inter che la Roma sarà rinforzata durante il mercato invernale. Ma con una rosa che ha perso valore e senza cessioni remunerative nell’immediato, quanti e quali giocatori potranno arrivare?

3) LE FINANZE - L’altro discorso da approfondire riguarda il lato finanziario. Se la Roma, come sembra, resterà fuori dalla Champions League per il quarto anno di fila, come pensano i Friedkin di raggiungere l’equilibrio finanziario?

4) LO STADIO - Una delle speranze della proprietà è ottenere il permesso per costruire lo stadio di proprietà. La riuscita dell’operazione è dirimente nelle loro strategie? In ambienti finanziari circola l’indiscrezione forte: senza un via libera snello sullo stadio, i Friedkin potrebbero mettere in vendita la Roma. Come è successo a Pallotta, peraltro.

5) TOTTI - Il ritorno di Totti allo stadio e il contemporaneo accordo commerciale siglato con lo stesso sponsor della Roma ha acceso la fantasia dei tifosi. In passato i Friedkin sono sembrati poco sensibili al richiamo delle bandiere. È cambiato qualcosa negli ultimi mesi?

(Corsport)