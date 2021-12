Femminile, colpo in difesa per l’As Roma. Arriva la svedese Kollmats

IL TEMPO - Colpo in difesa per l'As Roma femminile. Dopo l'addio di Swaby, le giallorosse hanno ingaggiato la svedese Beata Kollmats proveniente dal Bk Hacken. La 29enne ha già svolto le visite mediche ma potrà essere utilizzata dal 15 gennaio in poi (devono passare 30 giorni dall'ultima gara ufficiale disputata). Al Giulio Onesti è arrivata anche la francese Juliette Vidal: la classe '99 rimarrà una settimana in prova.