Non è ancora ufficiale, ma ci siamo quasi: a meno di clamorosi colpi di scena, Felix Afena-Gyan non parteciperà alla Coppa d'Africa. Nonostante sia stato inserito nella lista dei 30 pre-convocati del Ghana, il giovane attaccante della Roma ha preferito restare a Trigoria per continuare a lavorare con José Mourinho e crescere con i suoi insegnamenti.

(Gasport)