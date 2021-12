Ex da vendetta: Zaniolo strappa per la Roma e per farsi rimpiangere ancora

In una situazione di emergenza sarà Nicolò Zaniolo a tentare di guidare la Roma alla vittoria contro l'Inter, per un successo che contro una big manca da davvero tanto tempo. Il classe '99 guiderà l'attacco giallorosso con Shomurodov e tenterà di farsi rimpiangere dopo la stagione passata in nerazzurro, quando si rivelò decisivo in Primavera prima di partire nell'ambito dell'operazione Nainggolan.

Tripla possibilità per il gioiellino di Mou: in un 4-2-3-1 Zaniolo può infatti giocare nel classico ruolo di esterno alto di destra oppure centralmente, alle spalle della punta - Shomurodov, appunto -, mentre se lo Special One decidesse di insistere con il 3-5-2 il numero 22 agirebbe in prima linea.

(gasport)