El Sha si ferma, Mou non parla, Scalera saluta

Piove sul bagnato per la Roma: alle assenze di Abraham, Karsdorp e Pellegrini contro l'Inter - i primi due squalificati, il terzo infortunato - si aggiunge quella di Stephan El Shaarawy per una lesione rimediata al polpaccio destro. Intanto Josè Mourinho decide di non tenere la consueta conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter.

Capitolo società: lascia Stefano Scalera, referente per lo stadio, che dopo un anno lascia il club e torna al Mef. Il progetto stadio, comunque, continua col ceo Berardi.

(gasport)