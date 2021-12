Edin si prende fischi e qualche applauso

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Serata agrodolce per Dzeko. Il bosniaco, tornato all'Olimpico da avversario dopo sei anni in giallorosso, non ha esultato in segno di rispetto il gol del 2-0. Gesto che non gli ha risparmiato i fischi di gran parte del pubblico, che lo ha beccato sia durante l'annuncio delle formazioni che al momento della sostituzione. Applausi invece da alcuni tifosi presenti nelle due tribune, che gli hanno anche dedicato lo striscione «119 volte grazie Edin».